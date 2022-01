Patron de Fedcom, Aleksei Fedorychev devient officiellement le président de l'AS Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : AS Monaco

La principauté de Monaco a choisi de donner un nouvel élan à son club de basketball professionnel masculin, l'AS Monaco. Président et actionnaire majoritaire depuis 2013, l'homme d'affaires ukrainien Sergey Dyadechko a du passer le relai à Aleksej Fedoricsev (66 ans). Ce dernier est le président de la société Fedcom, leader mondial du souffre et des engrais, partenaire historique de l'AS Monaco football depuis le milieu des années 1990. Mais l'an passé, l'homme d'affaires d'origine russe (devenu citoyen monégasque et hongrois) a décidé de retirer l'essentiel de son partenariat avec le club de football et de s'investir dans le basketball, devenant partenaire majeur de l'AS Monaco et au passage de l'EuroLeague. C'est essentiellement grâce à son investissement que la Roca Team a pu monter en gamme durant l'intersaison, avec notamment l'arrivée de joueurs tels que Mike James, Donatas Motiejunas et Will Thomas. Avec 46,4% des parts de la société AS Monaco Basketball SAM, Aleksej Fedoricsev devient l'actionnaire majoritaire, devançant le gouvernement monégasque et Sergey Dyadechko, qui reste actionnaire.

Sergey Dyadechko officiellement toujours impliqué

Ce dernier devient officiellement vice-président, "aux opérations sportives". Les rumeurs de son départ, qui nous avaient été démenties le mois dernier par les cadres du club, sont donc cette fois officiellement écartées. Homme fort de la Roca Team depuis 2013 alors que le club évoluait en troisième division masculine française (NM1), il a conduit celui-ci jusqu'à l'EuroLeague avec de nombreuses montées et titres (trois Leaders Cup, une EuroCup, deux Final Four de BCL). Son bras doit, le manager général Oleksiy Yefimov, conserve également sa position.