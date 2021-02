Pau Gasol fait son retour en Europe, direction le FC Barcelone

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est l'information de la journée à la rubrique des transferts. Le double champion NBA Pau Gasol fait son retour sur la scène européenne. Selon les informations du quotidien espagnol El Mundo Deportivo, qui s'est appuyé sur un tweet de Toni Freixa (candidat à la présidence du club) pour ensuite dénicher l'information, il s'est engagé avec le FC Barcelone après deux ans sans jouer et une importante blessure au pied gauche (fracture au scaphoïde tarsien).

L’equip de @FCBbasket no juga fins divendres. Podria ser que en aquests dies tinguéssim alguna gran notícia? pic.twitter.com/Xv2H7iBLV6 — Toni Freixa (@tonifreixa) February 20, 2021

A 40 ans et presque 20 ans après avoir quitté la scène européenne pour faire le bonheur de cinq franchises NBA, le Catalan fait donc son retour au Barça, le club de ses débuts au niveau professionnel. Pau Gasol arrivera dans les prochains jours sur place où il retrouvera le coach Sarunas Jasikevicius et son ancien coéquipier Nikola Mirotic, qu'il connaît parfaitement puisqu'ils ont joué ensemble aux Chicago Bulls et Milwaukee Bucks mais surtout en sélection espagnole. Avec Gasol dans ses rangs, Barcelone pourra compter sur un joueur très expérimenté, bien qu'il n'ait pas joué en compétition depuis deux ans maintenant. Quoi qu'il en soit, sa science de la gagne ne pourra qu'aider le Barça à poursuivre sa très belle saison 2020-2021 (leader en EuroLeague et récent vainqueur de la Copa del Rey).

Objectif Tokyo 2021

Pau Gasol a surtout l'objectif de participer aux Jeux olympiques de Tokyo avec l'Espagne, après avoir pris part aux olympiades de 2004 (7e), 2008 (2e), 2012 (2e) et 2016 (3e). Pour cela, reprendre la compétition au sein d'un club très compétitif sur la scène européenne fera office de belle préparation. Et si ça peut lui permettre de remporter une deux fois le titre de champion d'Espagne, 20 ans après le premier, et surtout une première EuroLeague, ça sera tant mieux.