Pau Gasol toujours plus proche d'un retour à Barcelone

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Selon plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone et Pau Gasol (2,13m, 40 ans) seraient en négociations et les discussions seraient très avancées. L'intérieur espagnol reviendrait ainsi au sein de son club formateur.

Cela fait plusieurs semaines maintenant que la rumeur cours selon laquelle Barcelone serait intéressé pour faire revenir Pau Gasol. Le club catalan s'était déjà renseigné au cours des étés derniers, sans succès. Cette fois, le dossier semble plus que brûlant. L'habitué des parquets de NBA (1 226 matchs) n'a fait qu'alimenter les on-dit, affirmant vouloir disputer une dernière saison pour être prêt pour les Jeux Olympiques de Tokyo et évoquant un possible retour en Catalogne. Cette rumeur se serait concrétisée lors de l'arrivée de Sarunas Jasikevicius sur le banc des entraîneurs, qui a alors entamé les conversations. Anciens coéquipiers sous le maillot Blaugrana (lors de la saison 2000/01), les deux hommes discuteraient d'un possible accord de deux saisons, ce qui pousserait l'aîné des frères Gasol à prendre sa retraite, non pas aux Jeux Olympiques, mais bel et bien à Barcelone, dans le club où il a lancé sa carrière en 1998.

Lors de sa conférence de presse de présentation, le nouveau coach barcelonais n'a pas fermé la porte à une arrivée de la légende espagnole, sans pour autant confirmer son intérêt non plus.

"On évoque beaucoup de noms pour la saison prochaine, mais tout le monde peut comprendre que nous ne pouvons parler que des mouvements officiels. Vous connaissez tous l’amour que j’ai pour Pau. C’est un de mes amis et je suppose que cela ne nous ferait pas de mal."

Josep Maria Bartomeu, président de Barcelone, s'est également exprimé à ce propos dans une interview accordée à El Món avec Rac1 :