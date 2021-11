Paul Lacombe après la défaite contre le Real Madrid : "On n’a jamais abandonné"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Julie Darbon

Battue à l’Astroballe par un grand Real Madrid, l’ASVEL a perdu un peu de son superbe en EuroLeague. Sans toutefois remettre en cause l’excellent début de saison des Rhodaniens en C1 (6 victoires - 4 défaites). "On est tombé sur une grosse équipe du Real Madrid, il faut le reconnaître", indique Paul Lacombe à la sortie des vestiaires.

Inarrêtables (57,1 % de réussite), les Espagnols ont piégé l’ASVEL d’entrée de jeu (3-15, 3’). Si l’arrière lyonnais a réussi à filouter pour marquer quelques points en back door, l’attaque villeurbannaise a presque été phagocytée par un excellent Élie Okobo (26 points, 2 rebonds, 6 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 26 d’évaluation en 34 minutes), qui à force de masquer les carences de l’ASVEL a fini par s’essouffler.

"On n’accepte pas de se prendre 20 points contre le Real Madrid"

"On s’est battu pour revenir mais quand on joue une équipe du Real Madrid de ce niveau-là et qu’on court derrière le score tout le match, c’est difficile de les battre. On est parti de trop loin mais on n’a jamais abandonné. Ce qui est positif, c’est qu’on n’accepte pas de se prendre 20 points contre le Real Madrid", admet l’international français, attendu à Pau pour les fenêtres internationales, avant de rendre grâce à Fabien Causeur, auteur de sa meilleure marque en C1 depuis mars 2018 (25 points). "Il a été énorme, il a tout fait et on n’a jamais su l’arrêter. Parfois, cela ne dépend pas que de l’adversaire, ça dépend de la qualité des joueurs."

Les hommes de T.J. Parker devront rapidement se remettre en ordre de bataille car ce n’est ni plus ni moins que le FC Barcelone qui se présentera à l’Astroballe, ce vendredi 19 novembre 2021 (21 h). "Ça nous a plutôt réussi l’année dernière, continue Paul Lacombe. On sait comment les jouer donc pourquoi pas espérer un résultat..."

À l'Astroballe,