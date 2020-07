Pierre Oriola quatre saisons de plus à Barcelone

EUROLEAGUE

Crédit photo : FC Barcelone

L'international espagnol Pierre Oriola (2,08 m, 27 ans) a prolongé quatre saisons au FC Barcelone, il sera donc Blaugrana jusqu'en 2024.

Le médaillé d'or à la dernière coupe du monde, originaire de la Catalogne, a débuté sa carrière professionnelle non loin de là, à Manresa. Passé également par Lleida, Huesca, le Betis Séville pendant deux saisons et une année à Valence en 2016/17 où lui et l'international français Antoine Diot, ont remporté le titre de Liga Endesa, il a rejointle Barça dans la foulée. Pour sa troisième saison au club, il tournait à 4,9 points à 55,8% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 0,7 passe décisive en 16 minutes, Liga Endesa et EuroLeague confondues.

Avec le FCB, il a remporté deux Copas Del Rey (2018 et 2019) et a été deux fois finaliste de la Liga ACB. Le nouvel entraîneur Sarunas Jasikevicus pourra bénéficier d'un joueur de l'ombre fidèles. Il partagera la raquette avec Nikola Mirotic et Brandon Davies notamment.