Pierric Poupet a intégré le staff de l'ASVEL

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Après avoir pris sa retraite de joueur professionnel en 2020, Pierric Poupet s'est consacré à 100% à sa nouvelle activité : le coaching. L'ancien meneur de jeu, qui avait déjà passé ses diplômes durant sa carrière, s'est d'abord investi à Denain où il a aidé la structuration de la partie amateur du club, en coachant notamment les U15 ELITE.

A l'été 2021, le natif de Mont-Saint-Aignan a changé de projet et de braquet. Il a rejoint son meilleur ami, T.J. Parker, autre membre de la génération 1984 qui a grandi à... Mont-Saint-Aignan. Intégré au staff de l'ASVEL, il complète Joseph Gomis dans ses missions sur le travail individuel de l'effectif professionnel.

Avec Tony Parker (président et actionnaire majoritaire), Gaëtan Muller (président délégué), Michel Veyronnet (directeur sportif), Nicolas Batum (actionnaire et président des opérations basket de l'ASVEL Féminin), Joseph Gomis (entraîneur individuel) et encore d'autres, la diaspora normande se fait encore un peu plus présente au sein des bureaux et du staff de l'ASVEL.



Pierric Poupet au centre en arrière-plan à un entraînement de l'ASVEL

(photo : Infinity Nine Media / Alexia Leduc)