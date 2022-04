Polémique à Kaunas: l'Etoile Rouge a refusé de porter la bannière "Stop War"

EUROLEAGUE

Le dernier match d'EuroLeague de la saison de Kaunas a donné lieu à une vraie polémique sur fond de géopolitique. Alors que le peuple lituanien et le Zalgiris ne témoigner de leur soutien à l'Ukraine, attaquée par le voisin russe, la Serbie, historiquement très proche de la Russie, est bien plus timorée à ce sujet. En mars 2012, la Lituanie a bloqué l'accord entre l'Union européenne et la Serbie en brandissant le fait que la Serbie soit un État jugé trop proche de la Russie.

C'est dans ce contexte, que l'Etoile Rouge a donc joué à Kaunas ce dimanche dans un match en retard de la 21e journée. A l'avant-match, durant l'hymne officiel de l'EuroLeague, les membres du cinq majeur de l'Etoile Rouge n'ont pas porté la bannière "Stop War" aux couleurs de l'Ukraine, au contraire des joueurs de Kaunas et des arbitres. En réponse, la Zalgirio Arena a conspué l'équipe visiteuse.

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing pic.twitter.com/bRmV4rDhX1 — BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022

A chant against Serbia erupted in Žalgirio arena. pic.twitter.com/RwloVaCFYW — Marius Milašius (@mamilasius) April 3, 2022

Ancien joueur du Zalgiris Kaunas, l'Américain Aaon White, présent dans le cinq de l'Etoile Rouge, a indiqué sur Twitter que la consigne avait été donnée par le club, alors que lui se prononce contre tout type de guerre.

As a team we were told to not touch the flag. I would like to make it clear I don’t support the war and I want peace in our world https://t.co/cD3t9YlTIk — Aaron White (@Aaron_White30) April 3, 2022

Ce lundi, l'Etoile Rouge a publié un communiqué pour revenir sur cette polémique. Il y est indiqué que cette décision a été prise par les dirigeants du club et qu'Aaron White y "a obéi sans objection" et "a montré par son exemple qu'il fait partie de l'équipe". Le club serbe a qualifié le geste de porter un drapeau au message universel "Stop War" aux couleurs de l'Ukraine comme n'était "pas neutre" et a qualifié ce match de "performance politique et non de sport". Bref, de quoi mettre de l'huile sur le feu entre deux clubs de l'EuroLeague qui a jusqu'ici pris position en faveur des actions contre la Russie, avec notamment le retrait des trois clubs russes de la compétition.

KK Crvena zvezda mts u cilju sprečavanja bilo kakvih spekulacija i politizacije gesta naših igrača pre početka utakmice u Kaunasu i košarke u celini, primoran je da se oglasi povodom svih dešavanja tokom utakmice u Kaunasu #kkcz #EuroLeague https://t.co/8M90ABNc0f — KK Crvena zvezda mts (@kkcrvenazvezda) April 4, 2022

L'histoire ne retiendra pas le résultat de ce match : pourtant le Zalgiris Kaunas de Joffrey Lauvergne (ancien joueur du Partizan Belgrade, qui est depuis resté très attaché à la Serbie) a battu l'Etoile Rouge de Belgrade après prolongation, 103 à 98. Une prolongation arrachée sur un 3-points de Tyler Cavanaugh.