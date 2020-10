Positif à la COVID-19, Joffrey Lauvergne n'est pas du voyage en Russie

Joffrey Lauvergne (2,10 m, 29 ans) n'affrontera pas son ancien club du BC Khimki Region ce vendredi dans la banlieue moscovite pour la deuxième journée de l'EuroLeague. Son club du Zalgiris Kaunas a annoncé que le pivot français, performant la semaine passée lors de la victoire lituanienne chez l'Olympiakos Le Pirée, avait été testé positif à la COVID-19. Asymptomatique, l'international français est isolé chez lui.

Joffrey Lauvergne is not making the trip to Moscow, as his COVID-19 test came back positive. He is not feeling any COVID-19 symptoms and is isolating at home.



https://t.co/CbPOwLntYK pic.twitter.com/WRkAAtEwHL