Pour l'instant, l'EuroLeague n'envisage pas un report du Final Four

EUROLEAGUE

Alors que les restrictions ont fortement augmenté en Europe ces derniers jours, et particulièrement ces dernières 24 heures, les grandes ligues nationales et continentales masculines n'envisagent pas encore de mettre fin à la saison 2019/20. L'EuroLeague souhaite toujours organiser le Final Four du 22 au 24 mai à Cologne (Allemagne) a expliqué son COO (Chief Operating Officer) Eduard Scott au site Internet serbe Sport Klub.

"Nous n'envisageons pas actuellement d'annuler les compétitions de l'EuroLeague. Notre but est d'avoir des champions en EuroLeague et EuroCup, d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, nous ne comptons pas modifier le format de compétition. Par la suite, on va se réunir avec les clubs et décider exactement comment on va finir la saison."

L'EuroLeague, comme la LNB et la FFBB en France, se montre donc patiente programmer la suite de la saison.