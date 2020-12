Pour Paul Lacombe, la fin d'une mauvaise série ? "Le match contre Le Portel m'a fait du bien"

Ce mercredi soir, l'ASVEL reçoit le Maccabi Tel-Aviv pour la 14e journée de l'EuroLeague. L'équipe rhodanienne, 48 heures après un match réussi contre Le Portel (130 d'évaluation collective, victoire 101-66), espère pouvoir compter sur les bonnes productions d'un maximum de joueurs.

Les matches de Jeep ELITE peuvent justement permettre de relancer les éléments moins temporairement moins performants en EuroLeague, comme ça a été le cas pour Paul Lacombe lundi (10 d'évaluation). Le natif de Vénissieux a avoué dans Le Progrès sortir d'une période difficile, marquée par une évaluation moyenne de -2 sur les sept dernières rencontres d'EuroLeague. Après une intégration "satisfaisante", un gros match à Cholet, son rythme a été cassé par la COVID-19 puis il a été blessé aux ischio-jambiers.

"J'ai eu du mal à retrouver le rythme, alors que l'équipe marchait mieux. Forcément, j'ai moins joué et perdu cette spontanéité qui fait ma force. Novembre a été très compliqué, d'autant que j'ai eu quelques problèmes personnels. Et c'est là qu'on voit que la confiance peut être votre meilleur allié mais aussi votre pire adversaire. Mes dernières sorties ont été catastrophiques, j'étais perdu, je faisais n'importe quoi. Même si je sais que tout le monde me fait confiance au club, j'ai eu honte de moi. Le match contre Le Portel m'a fait du bien et, comme je me sens très bien durant les entraînements, il n'y a pas de raison que cela ne bascule pas de nouveau dans le bon sens."