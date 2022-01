Pour T.J. Parker, le championnat de France est "le plus dur" qu'il ait connu dans son parcours

EUROLEAGUE

Mardi soir contre le Bayern (défaite 68-77), l'ASVEL n'a jamais eu la chance d'entrevoir la victoire. Les Allemands ont été d'une efficacité exceptionnelle et comptaient jusqu'à 19 points d'avance à la fin du troisième quart-temps : ils finissent la rencontre à 32 sur 53 aux tirs (60,4 %), dont 11 sur 23 (47,8 %) à 3-points. T.J Parker a tenu à rappeler qu'en face, "c'est le Bayern Munich, une très belle équipe".

Peu de solutions face au Bayern Munich en pleine réussite ce soir...#LDLCASVEL #EuroLeague pic.twitter.com/kD1tBok7HI — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 25, 2022

Les Baavrois ont su s'ajuster pendant la rencontre, même après la blessure de Corey Walden (1,89 m, 29 ans) : "Il faut voir quand Walden sort sur blessure, ils restent sereins. Ce sont tous des joueurs expérimentés". Les Rhodaniens n'ont pas démérité et sont revenus dans le match pendant le dernier quanrt-temps de ce match en retard de la dix-huitième journée d'Euroleague.

Le coach de Lyon-Villeurbanne a tenu a souligner le rythme effréné auquel est confronté son effectif : "On est les seuls à jouer le 18 et le 25 (janvier). Avec ce calendrier, c'est plus compliqué" . L'ASVEL est au milieu d'une série de 11 matches en 24 jours. En plus de ce calendrier, 5 joueurs sont actuellement blessés : Victor Wembanyama, Antoine Diot, William Howard, David Lighty et Rayman Morgan.

Revenu de blessure, Elie Okobo est sorti du banc mardi soir et Kostas Antetokounmpo n'est pas rentré sur le parquet de l'Astroballe, lui qui ne joue quasiment plus actuellement.

"Il n'y a aucun match facile, que ce soit en championnat ou en Euroleague. C'est le championnat le plus dur auquel j'ai assisté", a-t-il confessé au sujet de la Betclic ELITE. En plus de l'EuroLeague, T.J Parker doit se soucier de la Betclic ELITE. Le club rhodanien est quatrième du championnat, avec 10 victoires et 6 défaites au compteur. Avec les blessures et les matches en retard à rattraper, l'ASVEL va devoir redoubler d'efforts pour rester dans le haut du panier.

Matchs reprogrammés



Mardi janvier - 21h LDLC ASVEL @FCBBasketball - J18 de @EuroLeague



Vendredi février - 20h LDLC ASVEL @Nanterre92 - J12 de #BetclicÉLITE #LDLCASVEL — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 2, 2022

Les hommes de T.J Parker n'ont pas le temps de souffler, puisque ce jeudi, ils se rendront au Palau Blaugrana pour y affronter Barcelone. Les Catalans sont deuxièmes au classement de l'EuroLeague. En championnat, la prochaine rencontre sera en déplacement à Nanterre, deux jours plu tard : les Franciliens restent sur 4 victoires de rang et n'ont pas perdu en 2022 en Betclic ELITE. C'est donc un gros test pour l'ASVEL en cette fin de mois de janvier.