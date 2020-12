Précieux contre l'Olympiakos, Nando De Colo devient le 4e meilleur marqueur des Coupes d'Europe

EUROLEAGUE

Crédit photo : Fenerbahçe Istanbul

"On essaye de se faciliter les choses. Ces derniers mois, c'était très difficile pour nous mais on a continué de travailer pour devenir meilleurs", indique l'arrière tricolore. À la recherche d'un succès en EuroLeague depuis le 10 décembre dernier, Nando De Colo (1,96m, 33 ans) et le Fenerbahçe Istanbul ont enfin renoué avec la victoire ce mercredi contre l'Olympiakos (84-77).

Le natif de Sainte-Catherine (Pas-de-Calais), qui a vu partir son compatriote Léo Westermann cette semaine, a encore été très bon. Malgré une défaillance aux tirs, il a compilé 10 points dont 8/8 aux lancers-francs, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 21 d'évaluation en 26 minutes. De quoi inscrire un peu plus son nom dans l'histoire du basket européen...

Devant Gális, Spanoúlis et Navarro

De Cholet à Istanbul. De 2007 à 2020. En treize ans, Nando De Colo est devenu le septième meilleur marqueur des Coupes d'Europe avec plus de 4000 points inscrits, indique le journaliste grec Yannis Psarakis. Depuis leurs créations en 1958, seuls l'arrière grec Níkos Gális (en activité entre 1979 et 1994), l'intrépide espagnol Juan Carlos Navarro (1997-2018) et l'éternel Vasílios Spanoúlis (depuis 1999) ont fait mieux.

Calculs effectués, le champion d'Europe 2013 tourne donc à un peu plus de 15 points par match, en 259 rencontres mais nul doute que le changement de format de l'EuroLeague en 2016 lui a permis de faire gonfler ses chiffres. Jusqu'à compter 4008 points marqués en Coupe d'Europe au 23 décembre 2020...

Le détail des points en Coupe d'Europe inscrits par Nando De Colo :