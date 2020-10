Première réussie pour Nando De Colo avec le Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Vendredi soir, le Fenerbahçe Istanbul a attaqué sa saison d'EuroLeague par une victoire 77-63 contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Sans Léo Westermann, blessé à l'aine, l'équipe d'Igor Kokoskov s'est notamment appuyer sur l'agressivité (8 fautes provoquées) et la créativité (7 passes décisives) de Nando De Colo, qui a néanmoins manqué d'adresse (12 points à 2/10 aux tirs mais 7/7 aux lancers francs).

Dans les autres rencontres de la soirée, Baskonia a dominé le Real Madrid (76-63) avec de courtes participations pour Youssoupha Fall (3 minutes) et Fabien Causeur (7 minutes). Dans des rencontres plus serrées, Milan l'a emporté de 2 points (79-81) chez le Bayern Munich et le Panathinaikos Athènes de 2 points également chez le BC Khimki Region (76-78).

Les résultats de la 1ère journée de l'EuroLeague :