Préparation : l'ASVEL battue à Valence

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

Jusqu'alors invaincue en préparation, l'ASVEL s'est inclinée pour la première fois de l'été ce mercredi. En finale du tournoi de Valence, organisé par l'Euroleague, les Villeurbannais ont chuté face à l'hôte de ce galop d'essai européen, 77-66. Loin de l'intensité défensive élevée imposée à l'Olympiakos la veille, les joueurs du duo T.J. Parker - Frédéric Fauthoux ont souffert face au collectif espagnol. Après un départ raté (29 points encaissés et -14 après 10 minutes de jeu), l'ASVEL a dû courir tout le match après le score. Et même si le reste de la prestation fut de meilleure facture, c'était trop tard pour venir chatouiller une cylindrée tout en contrôle.

William Howard goes down the lane and gets the two-handed dunk! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LNQbHIcsyB — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2020

Sans Allerik Freeman, l'un des hommes forts de la préparation, laissé au repos, l'ASVEL a manqué d'adresse (6/21 à 3 points) et a perdu autant de ballons qu'elle n'a fait de passes décisives (13). William Howard et Antoine Diot finissent tous les deux meilleurs marqueurs avec 11 points. Sans se signaler au scoring, Kevarrius Hayes a lui pesé sur le match en multipliant les sauts en altitude (6 rebonds et 3 contres), mais il en fallait plus pour inquiéter Bojan Dublevic (14 points) et les siens. À noter les 5 points (dont un 3 points important en fin de rencontre) et 8 rebonds de Louis Labeyrie, précieux pour Valence.

