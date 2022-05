Présent au Pirée, Kevin Durant décrit "l'apocalypse" dans la salle de l'Olympiakos

Alors qu'il a toujours dit qu'il se verrait bien terminer sa carrière en EuroLeague, idéalement sous les couleurs du FC Barcelone, Kevin Durant a pu avoir un avant-goût du basket européen ces derniers jours. D'abord à Gaston-Médecin, pour un Match 4 au couteau, puis au Stade de la Paix et de l'Amitié, pour ce qui restera comme l'une des meilleures ambiances de ces dernières années sur le continent (94-88).

Hué lors de son entrée dans la salle par les supporters athéniens, probablement pour son soutien un peu trop affiché à l'égard de l'AS Monaco vendredi dernier, Kevin Durant a partagé le chaos de la fin de match en vidéo à ses 19,7 millions de followers : les fumigènes et l'envahissement de terrain préalables au buzzer final ont été qualifiés "d'apocalypse" par la superstar des Brooklyn Nets. « Apportez un fumigène dans une salle NBA si vous voulez et vous terminez probablement à Rikers (une célèbre prison new-yorkaise) », a-t-il ensuite tweeté.

Bring a flare to an nba game if you want and you might be in rikers https://t.co/ZK3UwReq5s