Quand Joffrey Lauvergne s'invite à la table d'Emmanuel Macron

Pour son premier déplacement hors de France depuis des mois, le Président de la République française Emmanuel Macron s'est rendu en Lituanie. Lors d'un dîner officiel avec le chef de l'état local, Gitanas Nauseda, plusieurs personnalités des deux pays ont été invitées. Parmi elles, le pivot international français Joffrey Lauvergne, qui évolue depuis cette saison au sein du club phare national, le Zalgiris Kaunas. Reste à savoir si les deux hommes ont pu échanger.

A great honor for Zalgiris’ French big man @1JOLOLO, who was a special guest in President @GitanasNauseda’s dinner with @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/vwuTwxswJD