Raymar Morgan (ASVEL) se confie sur son retour : "Cette période a été horrible"

Prévu pour être l'un des joueurs phares du secteur intérieur de l'ASVEL, avec un profil très complémentaire aux grands échalas de l'effectif rhodanien, Raymar Morgan (2,03 m, 33 ans) va jouer son premier match de la saison 2021-2022 ce vendredi soir à l'occasion du match d'EuroLeague contre l'Olympiakos. Ce petit poste 4 musculeux, rapide et puissant n'avait pas pu jouer jusqu'ici à cause d'une blessure au dos l'ayant poussé à l'opération. Il s'est confié au Progrès avant son retour à la compétition :

« Je n’aurais jamais pensé que ce serait aussi sévère et j’ai eu vraiment peur, parce que je ne suis jamais passé par ça. Cette période a été horrible, surtout quand on perdait. Je voyais que mes coéquipiers étaient fatigués et j’avais juste envie de les aider. Mais ils ont réussi à garder le niveau et je suis très fier d’eux. »