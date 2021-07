Raymar Morgan partagera le poste 4 à l'ASVEL avec Wembanyama

JEEP ÉLITE

Suite aux départs prévus de Guerschon Yabusele et Amine Noua, tous deux attendus en Espagne, l'ASVEL devait recomposer son poste 4. Le club rhodanien est parvenu à engager le prospect Victor Wembanyama. Pour l'accompagner sur la position d'ailier-fort, un joueur au profil tout autre a été recruté. Il s'agit de Raymar Morgan (2,03 m, 32 ans), un petit intérieur à la grosse expérience européenne, rapporte Le Progrès. Ce dernier a décliné une offre de 400 000 dollars de la part de l'AS Monaco le mois dernier, après sa belle saison au Pinar Karsiyaka Izmir.

L'ancien pensionnaire de Michigan State (NCAA) a déjà passé 11 années sur le circuit européen. Il a joué en Israël (Ashkelon, Netanya), Allemagne (Gottigen, Ulm), Grèce (Panathinaikos), Turquie (Pinar Karisaya en deux temps et Bursa) et Russie (Kazan). En 49 matches aux côtés d'Amath M'Baye sur la saison écoulée, le natif de Canton (Ohio) a tourné à 16,1 points à 57,9% de réussite aux tirs (dont 35,8% à 3-points sur 3 tentatives par rencontre), 6,9 rebonds et 2,2 passes décisives en 26 minutes. Il a notamment joué la finale de la BCL en mai, perdant contre la formation espagnole de Burgos. MVP du championnat allemand en 2017, il a été élu dans le cinq idéal de la BCL.

"Nous sommes très heureux de la signature de Raymar, c’est un joueur d’expérience qui va nous apporter beaucoup et jouer un rôle très important au sein de notre équipe, notamment auprès de nos jeunes joueurs qui vont découvrir le haut niveau", a commenté le président de l'ASVEL Tony Parker.

L'ASVEL, qui espère conserver David Lighty (malgré l'accord trouvé par le joueur avec l'Olympiakos Le Pirée), a d'ores et déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera son effectif 2021-2022 :