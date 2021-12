Real Madrid : Comme Heurtel, Causeur et Poirier, Yabusele est positif à la COVID-19

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Tout le contingent français de la section basket du Real Madrid est à l'isolement. Tour à tour, Thomas Heurtel, Fabien Causeur et Vincent Poirier ont été testés positifs à la COVID-19. Ce mardi soir, le club espagnol a annoncé que c'est son quatrième joueur français, l'ailier-fort Guerschon Yabusele, qui a été testé positif, ainsi qu'Anthony Randolph et Juan Nunez.

Avec six joueurs positifs plus le coach Pablo Laso, le Real Madrid va être très amoindre pour affronter le CSKA Moscou en EuroLeague ce mercredi. A moins que le match ne soit reporté, comme cela a été le cas pour la rencontre entre Milan et le Zalgiris Kaunas. Une équipe de Milan que le Real Madrid a affronté la semaine dernière en EuroLeague...