Real Madrid : Fabien Causeur positif à la COVID-19

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après son entraîneur Pablo Laso et son coéquipier et compatriote Thomas Heurtel, c'est l'arrière Fabien Causeur (1,91 m, 34 ans) qui a été testé positif à la COVID-19 annonce le Real Madrid dans un communiqué. Le club joue contre Murcie ce dimanche soir en Liga Endesa avant de recevoir le CSKA Moscou jeudi prochain en EuroLeague. Dans sa cinquième saison au Real Madrid, le Breton tourne à 7,5 points à 45,7% de réussite aux tirs (dont 36,4% à 3-points), 1,6 rebond et 1 passe décisive en 19 minutes après 30 matches toutes compétitions confondues.