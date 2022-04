Real Madrid : Thomas Heurtel et Trey Thompkins potentiellement réintégrés ?

En marge de la rencontre de Liga Endesa entre le Real Madrid et Breogan, remportée 90 à 65 ce dimanche, l'entraîneur Pablo Laso a été interrogés sur les évictions du meneur Thomas Heurtel et de l'ailier-fort Trey Thompkins. Après avoir passé une nuit à faire la fête en compagnie de Guerschon Yabusele lors d'un déplacement de l'équipe à Athènes pour un match d'EuroLeague contre le Panathinaikos, les deux joueurs ont été écartés de l'équipe. Mais pas définitivement comme ce qui avait été annoncé.

"Thomas Heurtel et Trey Thompkins n'ont jamais quitté l'équipe, a assuré le natif de Vitoria au micro de Gigantes. Ils font un travail spécifique et cela ne veut rien dire qu'ils soient venus au match (ce dimanche). Ils travaillent en dehors de l'équipe et dans ce sens je n'ai pas grand chose à dire de plus. Nous verrons quand nous les réintégrerons, s'ils rejoueront ou non, mais il ne fait aucun doute qu'ils n'ont pas été exclus (définitivement) de l'équipe. Ils se sont entraînés individuellement et je suis heureux qu'ils soient venus au match aujourd'hui et aient soutenu leurs coéquipiers. [...] Je comprends que vous me posiez beaucoup de questions à ce sujet mais ils n'ont jamais été à l'écart. Ils ont fait un travail spécifique comme les autres joueurs, aujourd'hui par exemple Taylor (il n'a pas joué) a fait un travail spécifique puisqu'il ne pouvait pas jouer et j'espère le réintégrer. [...] J'espère qu'ils rejoindront l'équipe et nous rendront plus forts, c'est la seule chose qui m'intéresse."