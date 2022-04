Real Madrid : Touché par la COVID, Gabriel Deck va manquer le début des playoffs

EUROLEAGUE

Le Real Madrid n'aborde pas les playoffs d'EuroLeague sereinement. Dans une dynamique négative, l'équipe de Pablo Laso affronte une formation qui elle a le vent en poupe, le Maccabi Tel-Aviv. L'effectif madrilène ne sera pas très long pour aborder cette série au meilleur des cinq manches. En effet, le staff a écarté deux joueurs, Thomas Heurtel et Trey Thompkins, même si ceux-ci ont repris l'entraînement collectif avec l'équipe. Un autre élément important est à l'isolement depuis ce lundi. Le poste 3-4 argentin Gabriel Deck a été testé positif à la COVID-19 ce lundi et devra donc manquer les deux premiers matches, à Madrid, ce mercredi et ce vendredi.