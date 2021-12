Real Madrid : Yabusele et Causeur saignants à Milan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Blessé au pied et préservé lors des deux derniers matches du Real Madrid, Guerschon Yabusele a retrouvé la compétition ce jeudi soir à Milan lors de la 16e journée de l'EuroLeague. Et l'ailier-fort français a fini avec la meilleure évaluation du match (22) lors de la victoire des siens de 2 petits points (73-75). C'est cependant son compatriote Fabien Causeur qui a fini meilleur marqueur pour les visiteurs (17 points à 4/6 à 3-points, 3 rebonds et 5 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 28 minutes). Privés de leur coach Pablo Laso et de leur meneur Thomas Heurtel, tous deux positifs à la COVID-19, les Madrilènes ont signé leur 13e succès de la saison européenne. Titulaire aux côtés de Walter Tavares, Vincent Poirier s'est contenté de 3 points à 1/1 à 3-points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 balles perdues pour 7 d'évaluation en 18 minutes.

Plus bas au classement, l'Anadolu Efes Istanbul a équilibré son bilan (8 victoires, 8 défaites) en s'imposant sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv (78-92) qui vit une période compliquée. Aux côtés de Shane Larkin (26 points, 37 d'évaluation), Rodrigue Beaubois (6 points à 2/5 aux tirs et 4 passes décisives) et Adrien Moerman (10 points à 4/8 et 8 rebonds pour 13 d'évaluation en 33 minutes) ont contribué au succès des visiteurs.

Autrement, le FC Barcelone de Nikola Mirotic et le Fenerbahçe Istanbul de Nando De Colo se sont imposés.