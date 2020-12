Retour gagnant pour Jasikevicius à Kaunas, Vitoria corrige l'Anadolu Efes

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Outre la courte victoire du Real Madrid contre l'ASVEL, le leader barcelonais s'est rendu à Kaunas vendredi soir pour affronter le Zalgiris. Pour son retour sur place, l'entraîneur Sarunas Jasikevicius a fait son travail avec une victoire 73-62 sur l'équipe locale. Malgré 24 balles perdues, le FCB a imposé sa grosse défense et les Lituaniens n'ont pas su faire comme l'ASVEL la semaine dernière avec un petit 2/18 à 3-points. A l'intérieur Joffrey Lauvergne a marqué 10 points à 3/6 aux tirs et pris 3 rebonds en 19 minutes. En face, Thomas Heurtel a joué moins de 11 minutes.

La surprise de la soirée est venue de la large victoire de Baskonia sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul (59-77). Avec un Youssoupha Fall efficace (12 points à 4/7 aux tirs et 4/6 aux lancers francs, 4 rebonds et 4 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 17 minutes), les Basques ont pris le dessus dans le deuxième quart-temps. Les joueurs d'Ergin Ataman n'ont pas pu revenir. Rodrigue Beaubois (4 points à 2/5 et 2 passes décisives en 19 minutes) et Adrien Moerman (7 points à 3/8, 5 rebonds et 3 balles perdues pour 4 d'évaluation en 18 minutes) n'ont connu leur meilleure soirée de la saison.

Enfin, le Bayern Munich (prochain adversaire de l'ASVEL) a bataillé pour s'en sortir contre le BC Khimki Region (80-77). Après un 4-20 encaissé à cheval sur les premier et deuxième quart-temps, les Bavarois ont passé un 15-0 aux Russes pour revenir et passer devant. La suite a été un véritable chassé-croisé et ce sont les locaux qui l'ont emporté après deux lancers francs de Nick Weiler-Babb, suivi d'un rebond offensif de ce dernier pour sceller la victoire.