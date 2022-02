Revanchard, Mike James ne voulait pas "mal jouer deux fois de suite"

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Les Monégasques ont retrouvé la victoire mardi soir sur le parquet du Panathinaikos Athènes (83-91). Ce succès permet à Monaco de revenir dans le Top 8 de l'EuroLeague. La Roca Team est en effet huitième au classement avec un bilan de 11 victoires et 12 défaites. La route est encore longue car beaucoup de formations sont très proches au classement, à commencer par le Fenerbahçe (10 victoires, 10 défaites), qui n'est pas dans le top 8 à cause de matches en retard. Paris Lee, Mike James et Sasa Obradovic sont revenus sur ce match.

"Parfois le ballon se sent bien dans vos mains et à chaque fois que je tirais, c'était bon", a commenté le meilleur marqueur du match, Mike James. Auteur de 29 points, il a confié en conférence de presse qu'il ne voulait "pas mal jouer deux fois de suite", faisant référence à sa contre-perfomance à domicile face au Real Madrid vendredi dernier. Son coéquipier et camarade du poste 1 Paris Lee a mis en avant la défense des siens : "Depuis que l'entraineur est arrivé, une défense solide a été installée, j'ai l'impression que c'est ce que nous avons montré sur tout le mois de janvier".

Sur le parquet du @paobcgr, la #RocaTeam se relance en @EuroLeague Mike James est le MVP de la rencontre avec 29 points pic.twitter.com/9oc4WDiLHZ — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) February 1, 2022

Furieux dimanche après la défaite contre les Metropolitans 92 en Betclic ELITE, l'entraîneur Sasa Obradovic s'est montré très satisfait de la performance de ses joueurs : "Je suis content de nos gars. Je pense que tout le monde a apporté une certaine contribution, surtout Mike James qui a montré tous les tirs de sa panopolie offensive." L'essentiel pour Monaco reste la victoire : "Cela nous maintient pour la course au top 8".

L'arrière Paris Lee se montre confiant pour le prochain match d'EuroLeague, jeudi sur le parquet de l'Etoile Rouge. "J'ai l'impression que si nous allons à Belgrade et que nous mettons en place la même défense, nous aurons une autre victoire".