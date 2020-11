Rodrigue Beaubois « de retour d'ici une semaine voire dix jours »

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Blessé le 13 novembre dernier lors de la victoire de l'Anadolu Efes Istanbul chez le Panathinaikos Athènes (77-80), Rodrigue Beaubois (1,90m, 32 ans) va bientôt retrouver les parquets. « J'attends que ça cicatrice et je pourrai reprendre d'ici une semaine voire dix jours, espère le meneur guadeloupéen. Beaucoup disent que je me suis blessé au nez mais en fait, je me suis fracturé un os juste en dessous de l'œil. J'étais en défense et j'ai reçu un coup de coude. »

Très bon depuis le début de saison en EuroLeague (11,7 points à 58,3% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 2,6 passes décisives pour 13,1 d'évaluation en 22 minutes), l'ancien poste 1 de Cholet Basket pourrait être de retour à la compétition le 6 décembre prochain lors du déplacement en TBL au Socar Spor, un club basé à Izmir, avant de recevoir, deux jours après, l'ASVEL.