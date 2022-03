Rodrigue Beaubois a aidé l'Anadolu Efes à se reprendre à Kaunas, Joffrey Lauvergne absent

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'Anadolu Efes a retrouvé le goût de la victoire dans la plus grosse compétition européenne ce jeudi en s'imposant 85-71 contre le Zalgiris Kaunas. Les Turcs restaient sur deux défaites de rang en EuroLeague. Les Stambouliotes ont pris le large dans le deuxième quart-temps (41-30) et le troisième quart-temps (60-45). Poussés par leur public du Zalgirio Arena, les Lituaniens n'ont pas su recoller au score et s'incline logiquement 85-71.

Parmi les Français dans cette rencontre, Rodrigue Beaubois était en forme avec 15 points à 6/9 de réussite aux tirs et 2 passes décisives pour 17 d'évaluation en 22 minutes tandis que son coéquipier Adrien Moerman a réalisé un bon match avec 8 points à 3/5 dont 2/3 de réussite aux tirs à 3-points, 5 rebonds pour 10 d'évaluation en 23 minutes de jeu. Joffrey Lauvergne n'a pas pu disputé la rencontre suite à une blessure au cou.

A pain in the neck will keep @1JOLOLO out for tonight’s battle against @AnadoluEfesSK. pic.twitter.com/4KMd4eQD7j — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 17, 2022

L'Anadolu Efes pointe à la 5e place d'EuroLeague avec un bilan de 13 victoires et 10 défaites tandis que Zalgiris Kaunas est 14e et avant-dernier avec 7 victoires et 18 défaites.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre.