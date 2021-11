Rodrigue Beaubois claque 29 points et l'Anadolu Efes terrasse l'Olympiakos

EUROLEAGUE

Crédit photo : Anadolu Efes

L'Anadolu Efes Istanbul vient de signer deux victoires de suite en EuroLeague. Les champions en titre ont battu l'Olympiakos Le Pirée, équipe performante depuis le début de saison, sur le score de 88 à 89. Les joueurs d'Ergin Ataman ont réalisé un énorme dernier quart-temp (20-3) pour faire la différence. Leur arrière shooteur français Rodrigue Beaubois était dans un grand soir. En 27 minutes, le Guadeloupéen a marqué 29 points à 7/10 à 3-points en plus de prendre 5 rebonds. Son coéquipier Adrien Moerman a ajouté 9 points à 4/8 et 8 rebonds pour 13 d'évaluation en 24 minutes. Dans le camp d'en face, Moustapha Fall a fini à 15 points à 5/8, 3 rebonds et 5 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 24 minutes alors que Livio Jean-Charles n'était pas sur la feuille de match.