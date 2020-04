Rodrigue Beaubois devrait prolonger deux ans à l'Anadolu Efes Istanbul

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Bien installé depuis deux ans dans la rotation de l'Anadolu Efes Istanbul, finaliste de l'EuroLeague 2019 et leader de la saison régulière de l'EuroLeague 2019/20, Rodrigue Beaubois (1,88 m, 32 ans) ne devrait pas changer de club cet été. Selon le journaliste israélien Roi Cohen, le shooteur serait sur le point de prolonger pour deux saisons.

Après 43 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien joueur de New Star, Cholet, Dallas, Le Mans, Strasbourg et Vitoria tourne à 11,1 points à 47,2% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 1,9 passe décisive en 22 minutes.