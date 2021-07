Rodrigue Beaubois et Vasijile Micic prolongent à l'Anadolu Efes Istanbul

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

MVP de la saison régulière et du Final Four de l'EuroLegue, Vasilije Micic (1,96 m, 27 ans) a signé une extension de contrat de 3 ans avec l'Anadolu Efes Istanbul, vainqueur de la compétition reine contre le FC Barcelone. Son avenir ne s'écrit donc pas en NBA alors qu'il avait paraphé un contrat de 2 ans avec Oklahoma City. Il faut dire que le meneur/arrière serbe, drafté par Philadelphie en 2014 (52e position), avait imposé des conditions pour traverser l'Atlantique, à savoir du temps de jeu et des responsabilités. Mais visiblement, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Au grand bonheur des fans de l'Anadolu Efes Istanbul.

Pour rappel, Micic valait 16,7 points dont 39% à 3-points, 2,6 rebonds et 4,9 passes décisives en 30 minutes et 40 matchs d'EuroLeague.

#MVP ile 3 Yıl Daha!



2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/qcEofOh1Rt — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 1, 2021

Autre prolongation, celle de Rodrigue Beaubois (1,88 m, 33 ans). Le meneur français, sous contrat en 2021/22, a prolongé une saison de plus et est désormais lié jusqu'en 2023 avec le club stambouliote. Le Guadeloupéen valait 10,7 points à 49,3% à 3-points (!), 1,8 rebond et 1,8 passe décisive en 21 minutes et 38 matchs d'EuroLeague. Il poursuivra l'aventure avec son ami Adrien Moerman, qui a prolongé lui aussi son contrat d'une année, il y a deux semaines.