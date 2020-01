Rudy Fernandez prolonge au Real Madrid jusqu'en 2022

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Le Real Madrid aime s'établir dans la durée avec ces joueurs. C'est ainsi que l'international espagnol Rudy Fernandez (1,96 m, 34 ans) a prolongé son contrat avec le club jusqu'en juin 2022. A l'issue de celui-ci, il aura alors 37 ans. L'ancien joueur de Badalone, Portland et Denver va ainsi pouvoir tranquillement terminer sa carrière avec le club de la capitale, en empochant certainement encore plusieurs titres en club. Toujours en jambes, comme on l'a vu à la Coupe du Monde 2019 ou encore dernièrement à l'Astroballe avec le Real, il tourne à 7,2 points à 41,4% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 1,7 passe décisive en 18 minutes en sortie de banc.