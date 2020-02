Saint-Pétersbourg : Andrew Albicy va avoir un nouveau coach

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Saint-Pétersbourg en difficulté avec trois défaites de suite en EuroLeague et surtout une onzième place (sur treize équipes) en VTB League. A tel point que la direction a décidé de se séparer du coach Joan Plaza. Ce dernier était le responsable de la venue d'Andrew Albicy, qu'il avait croisé dans le championnat espagnol. Le meneur international français a été responsabilisé par Plaza, et tourne après 34 matchs (24 d'EuroLeague et 10 de VTB League) jusqu'ici à 6,4 points à 35,8% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,3 rebond en 21 minutes.

Joan Plaza most likely will be sacked by Zenit, according to sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) February 11, 2020

Selon Sportando, Joan Plaza pourrait être remplacé par son compatriote Xavi Pascual. Le site Internet italien cite également Igor Milicic, Jude Zdovc et Ronen Ginzburg comme candidats potentiels.