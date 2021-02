Saint-Pétersbourg a battu Milan dans le duel des outsiders

En match en retard de la 5e journée d'EuroLeague, Milan s'est incliné 79-70 sur le parquet du Zénith Saint-Pétersbourg ce lundi. L'équipe de Xavi Pascual, menée par un excellent Kevin Pangos (16 points à 7/11 aux tirs, 10 passes décisives, 4 rebonds, 3 interceptions et 3 balles perdues pour 25 d'évaluation en 32 minutes), a pris le dessus dans le dernier quart-temps.

"C'était comme un match de playoffs, un match entre deux très bonnes équipes, qui ont joué très physique, a analysé le technicien vaincu, Ettore Messina. Nous n'avons pas été assez bons défensivement et offensivement pour battre une bonne équipe comme Zenith. Ils nous ont beaucoup attaqués avec Will Thomas au poste-bas et nous n'avions pas de réponse à cela. Nous n'avons pas proposé une bonne défense contre (Kevin) Pangos."