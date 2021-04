Saint-Pétersbourg et Munich égalisent : il y aura trois belles en quarts de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après le Real Madrid jeudi soir, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg et le Bayern Munich qui ont arraché une belle en quarts de finale de l'EuroLeague. Les Russes ont pu compter sur leur grosse défense (64 d'évaluation collective pour le Barça) et Kevin Pangos (22 points à 8/15 aux tirs et 8 passes décisives) pour faire la course en tête et l'emporter logiquement 74 à 61 (statistiques à lire ici). "Ils étaient clairement la seule équipe venue pour se battre dès le début", a reconnu le coach vaincu Sarunas Jasikevicius.

De son côté, le Bayern Munich a eu plus de mal à se défaite de Milan. Mais les hommes du Milanais Andrea Trinchieri se sont démenés dans le final pour passer devant (22-11 dans le dernier quart-temps), en se reposant notamment sur Vladimir Lucic auteur du alley-oop (avec la faute) ayant permis à son équipe de passer devant à 23 secondes de la fin (83-82). C'est l'ailier serbe qui a fini le boulot sur la ligne des lancers francs (85-82, statistiques à consulter ici) avant un stop final.

Vladimir Lucic goes up for the HUGE alley-oop!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/6gCIQn965D — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2021

Rendez-vous mardi soir pour la belle de ces trois quarts de finale, alors que le CSKA Moscou est déjà qualifié pour le Final Four.