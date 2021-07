Saint-Pétersbourg plutôt que Monaco pour Mindaugas Kuzminskas

EUROLEAGUE

Crédit photo : VTB League

Intéressé par Mindaugas Kuzminskas (2,05 m, 31 ans), l'un des plus grands talent de la Lituanie, d'après basketnews.com, Monaco ne s'offrira pas ses services. En effet, ce vieux routier du circuit européen (passé par le Zalgiris Kaunas, Malaga, Milan, l'Olympiakos et le Lokomotiv Kuban) est en passe de s'engager pour une saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg.

Mindaugas Kuzminskas is finalizing a one-year contract with Zenit St. Petersburg, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 2, 2021

Avec le club russe, toujours en EuroLeague la saison prochaine, Kuzminskas retrouvera son ami Arturas Gudaitis - dont le contrat a été prolongé jusqu'en 2023 - qu'il a côtoyé à Milan pendant un an et demi, en plus de la sélection nationale.