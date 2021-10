Sans diffuseur, des exploits européens confidentiels : "C'est vraiment frustrant", déplore Gaëtan Muller

Venu en conférence de presse exprimer toute sa « fierté » devant cette « victoire de référence (75-73) qui vient valider [nos] choix et [notre] stratégie », le président délégué de l'ASVEL, Gaëtan Muller, a également fait part de sa déception quant à l'absence de diffuseur télé pour la Betclic ÉLITE et l'EuroLeague.

« C'est vraiment frustrant et incroyable. Techniquement, nous sommes aujourd'hui leaders de l'EuroLeague. Nous avons également Monaco qui est très performant et nous verrons ce qu'il feront ce mercredi (sur le parquet du Real Madrid). Nous avons sans doute deux des équipes parmi les plus belles dans l'histoire du championnat de France et aujourd'hui, nous sommes performants en EuroLegue. Et malheureusement, que ce soit en EuroLeague ou en championnat, il y a ce sujet de droits TV et j'espère que cela va vite se débloquer. Mais c'est vrai que c'est très, très frustrant. »