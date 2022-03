Sans les équipes russes, l'EuroLeague pousse pour un classement au pourcentage : une option favorable aux clubs français

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

« Je ne sais pas quel est le parfait compromis dans cette situation mais on a l'impression que certains vont bénéficier d'avoir perdu des matchs », tweetait Mike James lundi, lui qui était particulièrement frustré dans le privé par les premiers échos du nouveau classement de l'EuroLeague, avant d'enchaîner lors d'une discussion avec un supporter turc. « Honnêtement, j'aurais préféré que tout le monde se voit attribuer une victoire contre les clubs russes plutôt que l'on retire des succès acquis sur le terrain. Je ne m'attends pas à que tout soit juste mais je veux que ça ait du sens. »

Cette solution ne sera vraisemblablement pas retenue par l'EuroLeague mais la contestation montante a été entendue par l'instance continentale. Ce vendredi, dans un courrier adressé aux 15 clubs restants en lice, Jordi Bertomeu abonde dans le sens de Mike James. « Le revers de cette solution est qu'elle serait profitable aux clubs ayant perdu les matchs déjà joués contre les équipes russes, plutôt qu'à ceux les ayant remporté », écrit le directeur de l'ECA. Pas neutre lorsque les rencontres du CSKA Moscou, du Zénith Saint-Pétersbourg et de l'UNICS Kazan représentent 17,5% du total de la saison régulière.

De fait, l'EuroLeague met sur la table une option alternative : un classement au pourcentage de victoires. « Cela va peut-être à l'encontre du principe de voir toutes les équipes jouer le même nombre de matchs, mais vu que ce ne sera pas possible dans les circonstances exceptionnelles actuelles, cela permet d'offrir une image plus juste de ce que les clubs ont réellement accompli sur le parquet », argumente le dirigeant catalan. De fait, cette solution est la plus fidèle au classement actuel, évitant notamment un bond de six places au Bayern Munich, défait lors de toutes ses rencontres face aux clubs russes.

La proposition initiale et l'option du pourcentage

L'AS Monaco moins lésée dans sa course aux playoffs

Les quinze clubs disposent du week-end pour voter. Il est évident que l'AS Monaco appuiera cette proposition puisque la Roca Team se retrouverait 6e (plutôt que 8e avec l'option n°1), et éviterait ainsi de présenter un bilan négatif comme cela aurait pu être le cas avec la première option. Beaucoup moins concernée par des enjeux vitaux immédiats, l'ASVEL pourrait aussi voter oui puisque cette solution lui est également favorable.