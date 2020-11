Sarunas Jasikevicius : "L'ASVEL est peut-être l'équipe la plus physique de l'EuroLeague"

Le FC Barcelone se présentait à l'Astroballe avec la première place de l'EuroLeague due notamment à 7 victoires de suite. Sans absent de marque, le club catalan était largement favori de sa rencontre chez le dernier de la compétition, l'ASVEL. Pourtant, les Blaugranas ont été derrière tout le long et se sont inclinés 80 à 68.

"Tout d'abord bravo à l'ASVEL et son coach T.J. (Parker), a commenté après la rencontre l'entraîneur vaincu Sarunas Jasikevicius. C'est une victoire largement méritée. L'équipe la plus physique sur le parquet a gagné, elle était très bien préparée, elle a profité à peu près de tout ce qu'on redoutait avant la rencontre. L'ASVEL est l'une des équipes les plus physique, si ce n'est la plus physique, de l'EuroLeague. Ils ont du talent, des compétiteurs. Comme je l'ai dit avant le match, je ne pense pas qu'ils méritent d'être derniers en EuroLeague. Ils ont perdu beaucoup de matchs serrés, joués un basket plutôt bon. Ce (vendredi) soir, ils ont très bien joué offensivement. Sur certaines choses on doit s'en prendre à nous même mais ils ont également réussi des tirs très difficiles. D'un point de vue général, c'est l'équipe qui était le plus motivée, c'est ce qui est le plus frustrant. En EuroLeague, quand tu n'as pas la motivation de continuer la très bonne série que l'on avait... J'espère que l'on pourra en commencer un nouveau.