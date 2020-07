Sarunas Jasikevicus quitte le Zalgiris Kaunas pour venir coacher Barcelone

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

Après avoir réalisé des prouesses avec le Zalgiris Kaunas en tant que coach ces six dernières saisons, notamment en atteignant le Final Four en 2018, Sarunas Jasikevicius (44 ans) va changer d'air. Le Lituanien a été nommé coach du FC Barcelone pour ces trois prochaines saisons, avec un salaire net d'environ un million d'euros par saison, annonce le journaliste lituanien Donatas Urbonas. Il y remplace Svetislav Pešić (70 ans) qui a été son coach... à Barcelone entre 2001 et 2003. Ce dernier a quitté son poste après la finale de la Liga Endesa perdue contre Baskonia mardi.

A Barcelone, Jasikevicius va conduire une armada composée entre-autre de Nikola Mirotic et Thomas Heurtel, avec pour objectif le titre en EuroLeague pour la saison 2020/21. Voilà dix ans, et la finale à Bercy, que le club catalan n'a pas décroché le plus grand titre européen. Avec Saras, le Barça espère mettre fin à cette longue attente dans une compétition que l'ancien meneur a remporté quatre fois en tant que joueur... dont une avec Barcelone, en 2003.