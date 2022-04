Sasa Obradovic : "Après deux manches, nous savons le match que l’on doit jouer et celui qu’il ne faut pas jouer"

Dominée puis dominante. C'est ainsi que l'on peut résumer les deux prestations de l'AS Monaco à Athènes face à l'Olympiakos Le Pirée. Ce mercredi soir, le quart de finale des playoffs de l'EuroLeague entre les deux formations continue à la salle Gaston Médecin, en principauté. Les joueurs de Sasa Obradovic savent maintenant ce qu'il faut faire pour être compétitifs estime l'entraîneur serbe, qui s'exprime sur le site Internet du club :

« Après les deux premières manches, plus ou moins, nous savons le match que l’on doit jouer et celui qu’il ne faut pas jouer. Olympiakos sera mieux averti, nous aurons peut être un léger avantage psychologique du fait de jouer à la maison, ce n’est pas un avantage énorme car l’Olympiakos est rodé à ce genre de situation. De notre côté il ne faut pas se brûler avec la pression de vouloir écrire quelque chose de très important pour le basket français. Nous avons accompli un travail incroyable jusque là, maintenant il y a une chance de passer, on ne peut pas se défiler de cette chance. A Monaco, des personnes passionnées ont investi beaucoup de temps et d’amour dans ce projet de club, remporter ce quart de finale ce serait une grande chose. Il faudra être à la fois très intense et intelligent ».