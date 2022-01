Sasa Obradovic : "Le Real Madrid est le favori pour le titre en EuroLeague"

Après sa série de quatre victoires en EuroLeague, l'AS Monaco reçoit le leader de la compétition, le Real Madrid, pour poursuivre sa bonne dynamique. Face à une équipe au complet et renforcée par le retour de Gabriel Deck, la Roca Team - pour sa part toujours privée de Léo Westermann - aura fort à faire. Pour Sasa Obradovic, le coach de l'équipe de la principauté, l'équipe de Pablo Laso est tout simplement la favorite de cette saison d'EuroLeague :

"Le Real Madrid est le favori pour le titre en EuroLeague, a-t-il affirmé sur le site Internet de son club. Cette équipe entraînée par Pablo Laso depuis plus de dix ans dégage une grande identité, il est toujours très intéressant de voir jouer et de scouter le Real. Madrid possède un grand collectif et des individualités de tout premier plan. Notre première mission sera de freiner le Real en défense. Ils peuvent vous punir n’importe quand, à tous les postes. Nous avons aussi les joueurs capables de produire des exploits. On se construit dans les victoires comme dans la difficulté . Mon équipe a donné le maximum face à l’ASVEL, face au Zénit, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Je ne doute pas qu’elle va encore tout donner face au Real Madrid. Les regards sont portés sur nous et il faudra être capables de répondre aux attentes grandissantes. C’est un grand match à jouer devant notre public qui va nous pousser."