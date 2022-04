Sasa Obradovic : "Nous continuons avec une grande confiance"

Victorieux 72 à 63 contre Milan au Mediolano Forum ce jeudi, la Roca Team peut se qualifier pour les playoffs dès ce vendredi si l'Anadolu Efes l'emporte contre l'Alba Berlin. Sasa Obradovic, coach de l'ASM s'est dit ravi de la performance de ses joueurs, notamment en seconde période où ils ont pris le dessus au score.

"Félicitations à tous mes gars pour la façon dont ils ont joué, surtout défensivement en deuxième mi-temps. Nous avons un peu bâclé le début (de rencontre) mais nous nous sommes bien repris en ne concédant que 26 points en seconde période, ce qui est un excellent travail. Nous continuons avec une grande confiance et nous attendons avec impatience les prochains matches. J'espère que cela nous permettra d'accéder aux playoffs, ce qui est une belle réussite pour une équipe qui dispute pour la première fois l'EuroLeague. Nous apprenons de chaque match, il y a beaucoup de joueurs qui n'avaient aucune expérience en EuroLeague auparavant. Nous sommes sortis des vestiaires après la mi-temps en sachant ce que nous devions faire. Les gars sont tous sur la même longueur d'onde et cela nous donne aussi beaucoup de liberté en attaque".

Excellent ce jeudi soir, Donta Hall (16 points et 8 rebonds) a pris du plaisir sur le terrain :

"Nous savions que nous devions mieux jouer en deuxième mi-temps qu'en première. Il fallait y aller et s'amuser. Jouer notre jeu comme on l'a fait lors des six ou sept derniers matches de l'EuroLeague, en s'amusant et en étant ensemble".