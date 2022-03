Sasa Obradovic " C'est une victoire d'équipe incroyable, tout le monde y a contribué"

Monaco a remporté un match phénoménal 92-72 mercredi soir contre l'Olympiakos grâce notamment à un deuxième quart-temps de feu de la part des Roca Boys (29-9). Le coach de l'ASM Sasa Obradovic a fait part de ses impressions sur ce match :

"C'était extrêmement bien. Après le match contre Efes, nous nous sommes présentés de nouveau de la meilleure façon possible en battant l'un des grands favoris. La façon dont nous avons joué pendant 40 minutes, la façon dont nous sommes restés concentrés, avec une grande physique et d'énergie, ne laissant aucune chance à leurs joueurs pour trouver leur rythme, je ne peux que dire que je suis extrêmement content de cette victoire. Et il faut l'oublier au plus vite, on a un autre match dans deux jours".