Sasa Obradovic (Monaco) : "Cette fois, on était prêts"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Manuel Vitali

Battue 71-54 lors du match 1, l'AS Monaco a inversé la tendance sur le match 2 ce vendredi. En passant un 20-0 dans le deuxième quart-temps, la Roca Team a pris le dessus sur cette rencontre et potentiellement la série. Beaucoup plus agressive, l'équipe de Sasa Obradovic a mis les ingrédients pour retrouver sa compétitivité et s'imposer 96-72 au stade de la Paix de l'Amitié :

« Dans le match 1, on était trop soft. Cette fois, on était prêts... On a fait un gros boulot, a commenté l'entraîneur serbe. Mike James bien sûr, mais pas lui seulement. Ses équipiers aussi ont fait un grand travail, comme (Danilo) Andjusic, Will Thomas, (Yakuba) Ouattara... J’espère que nous serons prêts mentalement pour le match 3 qui sera crucial. »

Discret en première mi-temps, Mike James (23 points à 5/8 derrière l'arc en 34 minutes) a enchaîné les paniers à 3-points pour accentuer l'écart dans le troisième quart-temps : « Les grands joueurs attendent toujours les grands combats, il a compris que ses coéquipiers font tout pour qu’il porte l’équipe. » En première mi-temps, c'est Dwayne Bacon (17 points à 7/12 aux tirs, 6 rebonds, 3 interceptions et 4 fautes en 22 minutes) qui a pris les choses à son compte « Sa capacité de faire la décision en isolation au poste 3 nous a beaucoup aidés. »