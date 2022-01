Sasa Obradovic (Monaco) : "Défensivement nous avons été très forts"

Mardi soir, l'AS Monaco a signé sa troisième victoire de suite en EuroLeague en s'imposant largement sur le parquet de l'ASVEL, 100 à 75. Après la rencontre, l'entraîneur Sasa Obradovic pouvait se dire satisfait de la performance de son équipe :

Auteur de 22 points, Donatas Motiejunas a été l'un des grands artisans de ce succès, lui qui s'était déjà montré excellent lors du dernier duel entre les deux équipes, le 12 décembre dernier en Betclic ELITE.

« C’est une victoire d’équipe et je suis content de ça. On a fait exactement ce que le coach voulait et ça a bien fonctionné pour nous. Etre en course pour le top 8, c’est notre but, on veut jouer les playoffs. Cette victoire nous sert énormément, mais il y a encore beaucoup de chemin. »