Sasa Obradovic avant ASVEL - Monaco : "Les deux équipes sont proches"

Leur troisième confrontation a été retardée. Touchée par la COVID-19, l'ASVEL n'a pas pu recevoir l'AS Monaco pour la 19e journée de l'EuroLeague le 7 janvier dernier. Les deux équipes se retrouvent finalement ce mardi soir, pour la première fois de la saison à l'Astroballe après les deux matches à Monaco de début décembre. Cette fois, c'est le Serbe Sasa Obradovic qui sera sur le banc de la Roca Team. Après les victoires contre le Maccabi Tel-Aviv et le Bayern Munich en EuroLeague, le club de la principauté remonte peu à peu au classement et espère enchaîner à Villeurbanne. Mais le coach a conscience que ce ne sera pas une partie de plaisir :

« Tous les matches en Euroleague sont importants, pas seulement celui-là, explique-t-il sur le site Internet de son club. Je pense que les deux équipes sont proches. Il n’y pas de grand favori dans aucune des deux directions. L’ASVEL aura l’avantage du terrain, et des joueurs qui se connaissent bien. Nous verrons comment nous sommes en mesure de répondre physiquement. Nous avons préservé certains de nos meilleurs éléments face à Nanterre. La paire Okobo-Jones ? Oui, c’est l’une des grandes forces de l’ASVEL et nous allons essayer de limiter son impact. Mais l’ASVEL possède d’autres atouts et joue en équipe. Nous allons tout faire pour confirmer notre bonne dynamique en EuroLeague ».