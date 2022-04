Sasa Obradovic rempile pour une saison supplémentaire à la tête de l'AS Monaco

Ce n'est pas le scoop de l'année : après avoir « sauvé la saison » de la Roca Team, dixit Mike James, Sasa Obradovic (53 ans) a prolongé son contrat avec l'AS Monaco. Revenu en Principauté au milieu du mois de décembre, le technicien belgradois est désormais lié avec l'ASM jusqu'en juin 2023.

After great success this year with qualification for EL play off, Sasa Obradovic will be head coach of As Monaco for the season 22-23!#BeoBasket