Sasa Obradovic souligne "la belle victoire d'équipe" de Monaco sur Tel-Aviv

L'AS Monaco a fait le boulot contre le Maccabi Tel-Aviv à domicile ce mercredi. La Roca Team a remporté sa septième victoire de la saison en EuroLeague, après 18 rencontres. Une victoire qui doit être mise au crédit de la défense pour l'entraîneur vainqueur Sasa Obradovic :

"Comparé aux autres matches, on a largement mieux défendu. Bien sûr des gars comme (Scottie) Wilbekin (31 points à 10/19 aux tirs), qui ont ce truc en plus a trouvé des positions de tir, mais au global, on peut être heureux. D'une car on a gagné, de deux car surtout en défense, il y a eu une réaction."