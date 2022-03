Sasha Vezenkov (Olympiakos), MVP du mois de Février

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Euroleague

L'Olympiakos n'avait plus gagné en Euroleague depuis la fin décembre. Sasha Vezenkov a largement contribué à la bonne marche de l'Olympiakos sur ce dernier mois (3 victoires sur les 4 derniers matchs) en apportant son scoring et sa constance en ce début d'année 2022. Avec des prestations qui tournent en moyenne autour des 15 points de moyenne et 16 d'évaluation, il a permis aux Reds de consolider leur position en haut du classement avant la dernière ligne droite dans cette course aux playoffs.

Vezenkov peut savourer ce titre honorifique de MVP et devient le premier joueur de l'Olympiakos, cette saison, à gagner un titre de MVP du mois depuis que son coéquipier Georgios Printezis soit devenu MVP en avril 2015.