Sept semaines après sa fracture de la main, Nando De Colo a repris l'entraînement

Victime d'une fracture du deuxième métatarse de la main gauche, Nando De Colo avait été annoncé absent pendant deux mois par le Fenerbahçe Istanbul. La légende d'Arras semble être dans les temps de passage. Sept semaines après cette sinistre soirée de l'Astroballe, le vice-champion olympique a repris l'entraînement avec l'équipe stambouliote. « Après m'être fracturé la main, avoir attrapé le Covid et m'être bloqué le bas du dos dans les dernières semaines, j'ai finalement pu m'entraîner de nouveau avec l'équipe aujourd'hui. Super sentiment ! », a tweeté le recordman historique de l'EuroLeague à l'évaluation.

After a broken hand… Covid… and a lower back blocked… in the last few weeks! I finally had the opportunity today, to practice again with the team!

Great feeling